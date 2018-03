126 milionów złotych zebrano podczas 26. Finału WOŚP

126 mln 373 tys. 804 zł 34 gr zebrano podczas tegorocznego 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wyrównanie szans w leczeniu noworodków – poinformował w czwartek w Warszawie Jerzy Owsiak. Zapowiedział, że w tym roku fundacja 1 proc. przeznaczy na psychiatrię dziecięcą.

Podczas 25. Finału WOŚP zebrała 105 mln 570 tys. 801 zł 49 groszy. Celem tegorocznego Finału było pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

Na kwotę zebraną w przez WOŚP złożyły się zbiórka publiczna – 71 mln 177 tys. 112 zł 70 groszy, pozostałe darowizny przekazane na cel akcji przede wszystkim poprzez kanały elektroniczne 54 mln 543 tys. 11 zł 44 groszy oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego o wartości 653 tys. 680 zł 20 groszy, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom.

Jak mówił Owsiak, podczas tegorocznego finału działały 1694 sztaby w tym 76 na całym świecie.

– Sztab to jest także przedszkole, sztab to jest całe miasto, ludzie, którzy grają gdzieś na końcu świata. Sztab to jest odpowiedzialność, to jest radość. My się w to nie wtrącamy, czy będzie tam muzyka disco polo, czy to będzie hard rock. To Polacy samodzielnie tworzyli ten finał i niech nikt w tym nie grzebie, niech nikt w tym nie majstruje. To jest społeczeństwo obywatelskie, które zrobiło niesamowitą rzecz – powiedział szef Fundacji WOŚP. Podał, że najwięcej pieniędzy zebrano w sztabie w redakcji Gazety Krakowskiej w Krakowie – 705 tys. 303 zł 39 groszy, a największa zbiórka odbyła się w Warszawie – 4 mln 327 493 zł. W trakcie finału w odbyło się 108 biegów w tym jeden w Norwegii.

– Jeden procent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przeznaczony na podnoszenie standardu opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Dzieci z depresją, zaburzeniami, po próbach samobójczych, które straciły rodziny – poinformował Owsiak.

Podziękował mu za to obecny na uroczystości rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

– To temat znany, dawny, ciągle nierozwiązany – powiedział Michalak. Podkreślił, że brakuje psychiatrów dziecięcych, brakuje miejsc w szpitalach dla dzieci, które potrzebują pomocy, same zaś warunki w placówkach są "siermiężne". – To nie wymaga dzisiaj programów wieloletnich, tylko trzeba to już i teraz rozwiązać.

Jak mówił, eksperci przyznali zgodnie, że "to już dzisiaj nie jest kryzys, to jest zapaść, to jest tragedia, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą". Michalak odznaczył Lidię i Jerzego Owsiaka Medalem Rzecznika Praw Dziecka ustanowionym przez prezydenta w 2012 roku – Roku Janusza Korczaka. Przypomniał, że obecny rok jest Rokiem Ireny Sendlerowej, którego hasłem jest: "Kiedy człowiek tonie, należy podać mu rękę".

– Wy ciągle tę rękę podajecie. Dziś podajecie ją tonącej psychiatrii dziecięcej – powiedział Michalak. Poinformował także, że od lat do Kapituły Orderu Uśmiechu wpływają listy od dzieci, by przyznać Jerzemu Owsiakowi Order Uśmiechu.

– Kapituła postanowiła przyznać ten order na wniosek dzieci – powiedział. Podał, że uroczystość odbędzie się 18 maja w Hucie pod Radomiem.

* * *

Zebrane w tym roku pieniądze fundacja przeznaczy na oddziały noworodkowe pierwszego stopnia. Wyposaży je w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, czy specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki temu do szpitali trafiły 3844 urządzenia medyczne za łączną sumę 121 mln 909 tys. 333,39 zł. Na oddziały dla noworodków trafiło m.in. 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji i 344 kardiomonitory.

(pap)

Fot. PAP/Marcin Kmieciński