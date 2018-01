25 lat z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

3 stycznia 1993 roku, czyli 25 lat temu, odbył się pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu ostatnich 25 edycji Fundacja WOŚP zebrała ponad 825 mln zł na specjalistyczny sprzęt dla oddziałów dziecięcych oraz opiekę medyczną dla seniorów.

Tematem pierwszego Finału WOŚP były choroby serca najmłodszych pacjentów. Na ten cel udało się zebrać ponad 1,5 mln dolarów (dokładnie 1 535 440,68). Pieniądze przeznaczono wówczas na zakup: kardiomonitorów, inkubatorów, defibrylatorów, pomp strzykawkowych, pulsoksymetrów, CPAP-ów, respiratorów.

- My jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęliśmy grać tak naprawdę tylko po to, żeby kupić jedno urządzenie: sztuczne płuco-serce do Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Warszawie. Jest to takie urządzenie, bez którego żadna zaawansowana operacja kardiochirurgiczna nie może się odbywać. Polscy kardiochirurdzy mieli wtedy problem - albo takie urządzenie dostaniemy, albo nie będziemy operować. To właśnie ten apel lekarzy był impulsem do pierwszego Finału WOŚP - powiedział rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies. Podkreślił, że dzięki zebranym podczas pierwszego Finału funduszom udało się zakupić sprzęt do wszystkich klinik kardiochirurgii w Polsce.

W ubiegłorocznym Finale zebrano 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 groszy. Pieniądze były przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Na zdjęciu: Ordynator Oddziału Klinicznego Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości prof. Marek Tałałaj i szef WOŚP Jerzy Owsiak podczas przekazania 3 stycznia 2018 roku Szpitalowi Klinicznemu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie urządzenia zakupionego przez WOŚP. Środki na zakup densytometru pozyskano ze spadku po Ninie Andrycz.

