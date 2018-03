Były przewodniczący KOD oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy

Były przewodniczący stowarzyszenia KOD Mateusz K. oraz Piotr Ch. - były skarbnik tej organizacji, zostali oskarżeni przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy o poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tys. zł ze zbiórek komitetu społecznego KOD.

Jak powiedział we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk, akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Dotyczy okresu od 10 marca 2016 roku do 15 listopada 2016 roku.

- Mateuszowi K. oraz Piotrowi Ch. zarzuca się, że poświadczyli nieprawdę w dokumentach w postaci dziewięciu faktur wystawionych przez MKM Studio sp. z o.o. - firmy należącej do Mateusza K. i jego żony, na rzecz komitetu społecznego KOD (6 faktur) i stowarzyszenia KOD (3 faktury) w zakresie wykonanych usług informatycznych i kosztów - powiedział Orepuk.

Faktury, zdaniem prokuratury, wystawiono za usługi informatyczne, które firma K. i jego żony miała wykonać dla komitetu społecznego i stowarzyszenia KOD. Zdaniem śledczych, usługi te nie zostały wykonane, a Mateusz K. oraz Piotr Ch. mieli przywłaszczyć sobie z tego tytuły 121 tys. zł.

-nPonadto obaj podejrzani usiłowali przywłaszczyć należące do stowarzyszenia KOD pieniądze w kwocie 15 000 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zablokowanie wypłaty należności za wystawione faktury przez członków zarządu KOD - powiedział prok. Orepuk.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. K. w wyjaśnieniach podał, że na posiedzeniu zarządu KOD ustalono, iż będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10 tys. złotych miesięcznie plus podatki. Wypłata wynagrodzenia miała być, jak podał w wyjaśnieniach, realizowana poprzez wystawianie faktur, w których miały być wskazane ogólnie wykonane prace, bez szczegółowego ich wykazu i zakresu.

Z kolei Piotr Ch. podał w wyjaśnieniach, że na spotkaniu zarządu KOD podjęto decyzję, że Mateusz K. będzie świadczył usługi informatyczne na rzecz KOD, za które miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie.

- Wyjaśnienia obu oskarżonych stoją w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowych, w tym z zeznaniami przesłuchanych w charakterze świadków członków zarządu stowarzyszenia KOD jak i przedłożoną przez nich dokumentacją - powiedział Orepuk.

Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

