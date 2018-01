Duma i Nowoczesność pod lupą prokuratury i ABW

Na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro prokuratura analizuje kwestie delegalizacji stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Decyzja ma związek z postępowaniem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego oraz posiadania przedmiotów o takiej symbolice przez tę organizację.

Przedmiotem analizy będzie faktyczna działalność stowarzyszenia i zaangażowanych w nie osób, a nie wyłącznie jego statut i inne dokumenty. Celem jest ustalenie, czy organizacja Duma i Nowoczesność odwołuje się w swoich działaniach do metod i praktyk nazizmu, faszyzmu albo innych totalitarnych ideologii. Jeśli potwierdzą to ustalenia dowodowe, prokuratura skieruje do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia.

Jednocześnie prokurator generalny zdecydował, że postępowanie prowadzone przez PO w Gliwicach, w którym czynności zleciła ona Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zostanie objęte nadzorem Prokuratury Krajowej.

Natomiast szef MSWiA Joachim Brudziński rozmawiał 22 stycznia z nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem, komendantem głównym policji, w sprawie działań po emisji reportażu „Superwizjera”. Podczas spotkania omówiono m.in. współpracę policji w tej kwestii z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą. Minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązał policję do wsparcia działań ABW i przekazywania wszelkich informacji w tej sprawie. Po raz kolejny podkreślił, że w kraju doświadczonym przez ustroje totalitarne, takie jak niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, propagowanie tych totalitaryzmów i symboli faszystowskich, czy celebrowanie urodzin Adolfa Hitlera, jest haniebne i zasługuje na szczególne potępienie. W naszym kraju nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na takie zachowania.

(bp)