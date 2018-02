Jubileusz Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa - największa polska książnica - została powołana 24 lutego 1928 r. rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczystości związane z 90. rocznicą reaktywacji Biblioteki Narodowej odbyły się 26 lutego w warszawskim Pałacu Krasińskich z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy i wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

- Biblioteka Narodowa pełni niezwykle ważną rolę państwowotwórczą jako element przechowania dorobku kulturowego, ale przede wszystkim budowy polskiej tradycji - mówił prezydent Andrzej Duda w czasie obchodów 90-lecia Biblioteki Narodowej.

Uroczystość z okazji 90-lecia podpisania 24 lutego 1928 r. przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową odbyła się w Pałacu Krasińskich (Rzeczypospolitej) w Warszawie. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Wcześniej para prezydencka i wicepremier prof. Piotr Gliński obejrzeli najcenniejsze obiekty przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wśród nich znalazły się m.in. „Rocznik świętokrzyski dawny”, w którym zapisano informacje o przybyciu Dąbrówki do Mieszka oraz o chrzcie Mieszka, „Kronikę Galla Anonima”, „Kazania świętokrzyskie” czy „Psałterz floriański”. Z nowszych obiektów parze prezydenckiej zaprezentowano m.in. oryginalny rysunek Jana Piotra Norblina „Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja” oraz rękopisy: „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta, III symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. W zbiorach jest też rękopis z archiwum poety Juliana Kornhausera, ojca pierwszej damy.

Biblioteka Narodowa jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Polsce i jedną z pierwszych bibliotek narodowych w Europie. Została otwarta w Warszawie w 1747 r. z inicjatywy braci Andrzeja i Józefa Załuskich. Po śmierci fundatorów przeszła pod opiekę państwa jako Biblioteka Rzeczypospolitej. W 1780 r. sejm przyznał jej prawo egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji z terenu Polski. Była jedną z największych bibliotek Europy w XVIII w. Niestety, w wyniku rozbiorów została zamknięta i wywieziona do Petersburga na rozkaz Katarzyny II. Do Rosji wywieziono prawie 400 tys. woluminów, w tym ok. 11 tys. średniowiecznych i nowożytnych rękopisów oraz ponad 24 tys. rycin.

Podczas II światowej BN poniosła największe straty w dziejach bibliotek narodowych całego świata. Wojsko niemieckie podpaliło 50 tys. rękopisów, 80 tys. starodruków, dziesiątki tysięcy rysunków, grafik, map i nut. Po wojnie była odbudowana niemal od podstaw. Obecnie, w wyniku dynamicznej modernizacji, ponownie stała się jedną z wiodących bibliotek narodowych, której internetowy portal POLONA jest jednym z najbardziej innowacyjnych w świecie. Obecnie zbiory BN liczą ponad 9 mln jednostek.

(mag)

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP