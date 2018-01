Macierewicz szefem podkomisji smoleńskiej

Antoni Macierewicz został wybrany na szefa podkomisji smoleńskiej zgodnie z prawem i procedurami, a swoją funkcję będzie pełnił społecznie - podkreśliło w czwartek w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej powołał Antoniego Macierewicza na stanowisko przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w Smoleńsku. Powołanie Antoniego Macierewicza na przewodniczącego Podkomisji odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami. Pan Antoni Macierewicz będzie pełnić tę funkcję społecznie - czytamy w komunikacie Centrum Operacyjnego MON.

We wtorek Błaszczak, dotychczasowy szef MSWiA, zastąpił Macierewicza na stanowisku ministra obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Podkomisję smoleńską powołał w 2016 roku Macierewicz. 10 kwietnia 2017 roku podkomisja przedstawiła swoje konkluzje z ponownego badania katastrofy. Według niej samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Macierewicz, jeszcze jako szef MON, wyrażał przekonanie, że raport techniczny z ustaleń podkomisji będzie gotowy w kwietniu 2018 roku, w ósmą rocznicę katastrofy.

- Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON Mariusza Błaszczaka, żeby wspierać tych wszystkich, którzy będą kontynuowali dotychczasowe zmiany w Wojsku Polskim - powiedział były minister obrony Antoni Macierewicz. Jak dodał, przynajmniej na kilku polach będzie jeszcze wiele do zrobienia. Macierewicz zwrócił też uwagę, że przez ostatnie lata budżety MON były w pełni realizowane, co nie zdarzyło cię przez ubiegłe co najmniej 10 lat.

- Polska armia z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o modernizację jest w z znakomitym stanie, w takim jak nigdy nie była - mówił Macierewicz.

(pap)

Na zdjęciu: Antoni Macierewicz i prezes PiS Jarosław Kaczyński

Fot. PAP/Radek Pietruszka