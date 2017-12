Mówimy tym samym językiem

Podczas konsultacji międzyrządowych w Warszawie, zwłaszcza w tematach dotyczących obronności, mówiliśmy praktycznie takim samym językiem o bezpieczeństwie, o wspólnym wysiłku militarnym, obronnym dla utrzymania pokoju w Europie i na świecie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

– Wielka Brytania jest w procesie Brexitu, ale to tak - jak pani premier podkreśla i co mnie niezmiernie cieszy – nie znaczy, że opuszcza Europę. Wielka Brytania wychodzi z UE, ale Wielka Brytania będzie nadal naszym kluczowym sojusznikiem w NATO i strukturach zapewniających bezpieczeństwo w ramach polityki obronnej i zagranicznej – podkreślił szef rządu przy okazji spotkania z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że z szefową rządu Zjednoczonego Królestwa rozmawiał o współpracy w ramach NATO, ale również dwustronnej w sferze polityki obronnej. Podkreślił, że Polska i Wielka Brytania, obok 3-4 innych państw, w pełni spełniają wszystkie wymogi związane z wydatkami na politykę obronną zgodnie z metodologią NATO.

Według premiera Mateusza Morawieckiego nie ma niczego ważniejszego od bezpieczeństwa.

– Dlatego mogę wyrazić ogromną radość z tych rozmów, które dzisiaj odbyliśmy i tego, na jak bliskim poziomie współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, układają się dzisiaj nasze relacje – powiedział. Podkreślił, że podejmowane są konkretne kroki po to, by zapewnić pokój i bezpieczeństwo Polsce, Wielkiej Brytanii, Europie i światu.

Zdaniem premier Theresy May wspólna historia pokazuje, że możemy wiele osiągnąć łącząc nasze siły nie tylko, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale również jeśli chodzi o budowanie dobrobytu naszych krajów i narodów.

– Sam fakt, że nasi żołnierze spotykają się tu dzisiaj z nami w obecności weteranów II wojny światowej, bohaterskich żołnierzy, jest dla nas zaszczytem. W ramach wojsk sojuszniczych walczyliście ramię w ramię na wszystkich frontach Europy, walczyliście za wolność Europy. Dziś chcemy wam wszystkim za to podziękować – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu. Dodała też, że Polacy żyjący Wielkiej Brytanii to istotny element społeczeństwa, dlatego chce, aby nasi rodacy pozostali w jej kraju.

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki cały szlak bojowy w czasie II wojny światowej i to, co Wielka Brytania robiła w mrocznych czasach komunizmu, zwłaszcza poprzedniczka pani premier – Margaret Thatcher – w latach 80-tych, były dla nas nadzieją na odzyskanie wolności i niepodległości. Szef rządu podkreślił, że współpraca między naszymi krajami, która była naznaczona krwią wielu tysięcy polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, znacznie przyczyniła się do obrony Wielkiej Brytanii w 1940 roku.

Premier @MorawieckiM na wspólnym spotkaniu z premier @theresa_may z polskimi i brytyjskimi żołnierzami i weteranami. #konsultacjePLUKhttps://t.co/vDFb6eAfck — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 21 grudnia 2017

– Wszystkie te czyny naszych żołnierzy są dla nas świętą wartością do dzisiaj i czcimy je wspólnie z naszymi sojusznikami – dodał. Przypomniał, że jeden z polskich weteranów – Franciszek Kornicki – w plebiscycie odbywającym się w Zjednoczonym Królestwie został wybrany na bohatera, który ma symbolizować centrum Royal Air Force. Szef rządu podczas swojego wystąpienia oddał jemu i jego towarzyszom broni najwyższy honor i cześć.

(p)

Fot. Kancelaria Premiera