Nie będzie kar za wycinkę

Komisja Europejska przyjęła wyjaśnienia Polski dotyczące wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej i przynajmniej na razie nie ma zamiaru występować do Trybunału Sprawiedliwości UE o kary.

Tak wynika z informacji unijnego źródła. W piśmie polskich władz do KE wskazano w jaki sposób realizowane jest postanowienie unijnego TS w sprawie natychmiastowego zaprzestania wycinki w puszczy. Podkreślono w nim, że Polska wykonuje wszelkie zalecenia. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tys. euro kary dziennie.

To do KE należała ocena, czy postanowienie jest realizowane. Z informacji przekazanych przez źródło PAP wynika, że urzędnicy w Brukseli są zadowoleni z działań polskich władz.

– Nie idziemy do Trybunału (z wnioskami o kary – PAP). To dobry znak – podkreślił urzędnik unijny. Formalnie KE nie podjęła w tej sprawie żadnej decyzji. To furtka, która ma jej pozwolić – w razie wznowienia wycinki w puszczy – na złożenie wniosku o nałożenie kary.

(pap)

Fot. Artur Bakaj (arch.)