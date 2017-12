Niezmienne stanowisko polskiego rządu ws. uchodźców

Stanowisko polskiego rządu w sprawie polityki związanej z uchodźcami pozostaje niezmienne, a najlepsze co można robić, to pomagać pokrzywdzonym w ich ojczyznach - poinformowała PAP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

- Ponieważ w przestrzeni medialnej pojawił się zamęt dotyczący polityki rządu związanej z uchodźcami, ja pragnę tylko potwierdzić, że polskie stanowisko w tej kwestii pozostaje niezmienne. Podejście rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uchodźców znajduje coraz większe zrozumienie w Unii Europejskiej i cieszy nas to, bo zarazem potwierdza, że Europa zaczęła dostrzegać zagrożenia, o których Polska mówiła rok czy dwa lata wcześniej - powiedziała PAP Kopcińska.

- Będziemy w dalszym ciągu niezmiennie przedstawiali nasze podejście do polityki relokacji, bo mamy świadomość, że to jest niezmiernie istotna kwestia, nie tylko dla Polski, ale dla Europy i dla świata. Wiemy, że najlepsze co można robić to pomagać, ale pomagać pokrzywdzonym w ich ojczyznach - dodała.

Rzeczniczka podkreśliła, że polski rząd będzie starał się wytłumaczyć Komisji Europejskiej, że Polska wywiązuje się z pomocy cierpiącym od wojny narodom z nawiązką, tyle tylko, że robi to inaczej, niż obligatoryjnie oczekiwała do tej pory część państw Europy.

- Od początku kryzysu migracyjnego uważamy, że najskuteczniejszą formą reagowania na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie jest pomoc udzielana ofiarom wojny na terenie ich krajów lub w krajach ościennych. Dlatego też Polska, jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, podpisała umowę z europejskim bankiem inwestycyjnym w sprawie udziału w inicjatywie wzmocnienia gospodarczego. Jeszcze w tym roku Polska wpłaci 50 mln euro. To bezprecedensowo wysoka kwota przeznaczona przez nasz kraj na inicjatywę związaną z kryzysem migracyjnym - powiedziała rzeczniczka.

Poinformowała, że na grudniowym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej szefowie rządów zapowiedzieli przekazanie 35 mln euro na wsparcie Włoch w projektach, których celem jest powstrzymanie nielegalnej migracji z Libii. - Uważamy że to wyraz solidarności z naszej strony i element budowania jedności wśród państw europejskich - wyjaśniła.

Przypomniała, że Polska chce jak najskuteczniej pomagać potrzebującym i z tego względu premier Mateusz Morawiecki powierzył minister Beacie Kempie zadanie koordynacji pomocy humanitarnej i spraw uchodźców.

Kopcińska podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zarówno pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło, jak i premiera Mateusza Morawieckiego stoi na stanowisku, że pomagać trzeba, ale w mądry sposób. W sposób, który niesie realną pomoc, ale jednocześnie dba o bezpieczeństwo własnego narodu.

- Dlatego też premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował politykę wspierania potrzebujących w miejscu zamieszkania osób poszkodowanych, bo tego właśnie oczekują ofiary kryzysu. Realnej pomocy w odbudowie domów, szkół, w powrocie do normalnego życia" - stwierdziła.

(pap)

Na zdjęciu: Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy Rady Ministrów

Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów