Polacy starzeją się szybciej niż większość Europy

23,6% Polaków to osoby po 60. roku życia, a w ciągu dekady w wiek senioralny wejdzie już co trzeci mieszkaniec Polski. Na tym nie koniec, bo w połowie XXI wieku, gdy na emeryturę będą przechodzić dzisiejsi trzydziestolatkowie, aż 40% Polaków będzie seniorami. Nasz kraj stanie się wówczas jednym z trzech najstarszych społeczeństw europejskich, a Europa stanie się „najstarszym” kontynentem świata. Konsekwencją procesów demograficznych będzie „trzęsienie ziemi” w obszarach służby zdrowia, rynku pracy czy zabezpieczenia emerytalnego, ale także zmiana w relacjach między ludźmi – po prostu statystycznie dużo starszych niż dziś.

Starość rzadko bywa łatwa

Zmiana demograficzna wiąże się z tym, że nasze życie staje się coraz dłuższe. Zyskujemy zarówno lata dobrego zdrowia i samodzielności, jak i następujący później czas wieku zaawansowanego. Ten zaś nas nie rozpieszcza, odbierając zdrowie, partnerów i rówieśników, skazując często na samotność i społeczne wykluczenie. Już dziś 60% osiemdziesięciolatków żyje samotnie, wielu z nich jest wyłączonych z relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Zazwyczaj mają oni co prawda dzieci czy wnuki, ale często bywają przez nich traktowani niczym balast.

„To smutna konsekwencja niezrozumienia przez ludzi młodych i dojrzałych tego, jak wygląda starość „w praktyce”. A kiedy brakuje zrozumienia, wygrywają stereotypy czyniące najstarszych z nas problemem, „zrzędliwym, powolnym, nierozumiejącym współczesności, skupionym na sobie stanem chorobowym”. Te krzywdzące zdanie jest fragmentem komentarza, który ktoś zamieścił na profilu facebook’owym Fundacji Zaczyn działającej na rzecz seniorów – jednym z wielu pozostawionych na naszej tablicy przez nierozumiejących starości… przyszłych seniorów” – mówi Przemysław Wiśniewski, prezes Fundacji Zaczyn.

Uczmy się rozumieć wyzwania starości, aby mądrzej kochać, szanować i otaczać opieką

Z czasem zmienia się ostrość zmysłów, bystrość umysłu, ogólna wydolność organizmu. Wielu seniorów potrzebuje więc wsparcia instytucjonalnego, z którego, ze względu na jego brak w miejscu zamieszkania lub wysoki koszt, korzysta niewielka część populacji osób w zaawansowanym wieku. Aż 42% Polaków styka się z niewłaściwym traktowaniem osób starszych. Brak podstawowej empatii, czasem wręcz otwarta pogarda wobec seniorów – to codzienność dla wielu osób w trzecim wieku. To problem społeczny, którego nie można bagatelizować.

„Osoby starsze często borykają się z brakiem cierpliwości i życzliwości. Chorzy na demencję, Parkinsona czy Alzhaimera bywają osamotnieni w cierpieniu i nierozumiani. Bywa, że rodziny często nie rozumieją zmian jakim podlegają ich rodzice czy dziadkowie. Stając przed wyzwaniem opieki nad bliskimi seniorami nie wiedzą jak im pomóc, gdzie szukać wsparcia. Pracując na co dzień z seniorami i ich rodzinami doskonale rozumiemy złożoność zjawiska i wiemy, że zrozumienie starości bardzo wiele ułatwia” – podkreśla Piotr Haładus, Członek Zarządu, Promedica24.

O kampanii „Zrozumieć Starość”

Celem kampanii jest podniesienie wrażliwości społecznej, zrozumienia i szacunku dla osób starszych oraz edukacja na temat starości, schorzeń i ograniczeń związanych z wiekiem oraz możliwości ich leczenia. Grupą docelową kampanii są ludzie młodzi. Działania realizowane w ramach projektu mają skłaniać ich do refleksji i pomagać w rozumieniu starości.

Kampania potrwa co najmniej kilka miesięcy, podczas których do szerokiej emisji trafi spot video – można go będzie obejrzeć w wybranych telewizjach, w internecie czy na nośnikach w komunikacji miejskiej w większych miastach. W ramach kampanii uruchomiono serwis www.zrozumiecstarosc.pl, przygotowany z myślą o tych, którzy mają w swoim bliskim otoczeniu seniorów lub chcą po prostu zdobyć informacje o starości, schorzeniach związanych z wiekiem i wiedzę z zakresu opieki. W marcu 2018 r. do rąk tysięcy opiekunów seniorów trafi obszerny poradnik drukowany. Przygotowywane są również spotkania w szkołach oraz specjalne wydarzenia z udziałem osób publicznych wrażliwych na kwestie starzenia.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org), a współorganizatorem Promedica24. Za koncepcję i scenariusz spotu video, a także projekt strony internetowej kampanii odpowiada Agencja Walk. Kampanię wspierają partnerzy: Teb Edukacja, EMC Szpitale, Kinoteka oraz Walk. Biuro prasowe kampanii prowadzi Procontent Communication. Patronat nad konferencją inicjującą kampanię objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz redakcja pisma „Polityka Senioralna”.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej kampanii www.zrozumiecstarosc.pl

Źródło: Newsrm.tv