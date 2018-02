Ponad 550 kandydatów na komisarzy wyborczych

W poniedziałek (19 lutego br.) upłynął termin składania kwestionariuszy elektronicznych przez kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji komisarza wyborczego. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło ponad 550 zgłoszeń.

Teraz trwa analiza dokumentów, które zostały przesłane do MSWiA. Niezależnie od tego, do 26 lutego wnioski mogą składać sędziowie - kandydaci do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do podstawowych ich zadań należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, PKW.

(g)

Fot. MSWiA