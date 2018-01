Ponad 70 mln zł na koncie Orkiestry

W niedzielę (14 stycznia) około północy na koncie WOŚP było już ponad 70 mln zł. Fundacja w tym roku przeznacza pieniądze na sprzęt dla szpitalnych oddziałów neonatologicznych.

W dalszym ciągu można ją wspierać przez datki za pośrednictwem internetu, SMS-ów oraz uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. Wylicytować można jeszcze m.in. komplet wizytowy pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, fotel Andrzeja Wajdy, zaproszenie na obóz sportowy Anny Lewandowskiej, czy gitarę Slasha z Guns N’ Roses.

W tegorocznym Finale brało udział 120 tys. wolontariuszy. W całej Polsce działało ok 1,7 tys., a poza granicami około 80 sztabów. Orkiestra w tym roku grała też m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Tokio, a nawet na wyspie Bali i Biegunie Północnym.

Jak podała Komenda Główna Policji nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Celem tegorocznego Finału było pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Fundacja chce wyposażyć szpitale położnicze w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, czy specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki temu do szpitali trafiły 3844 urządzenia medyczne za łączną sumę 121 mln 909 tys. 333,39 zł. Na oddziały dla noworodków trafiło m.in. 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji i 344 kardiomonitory. Jednak od czasu ostatniej zbiórki na ten cel minęło już pięć lat, co oznacza, że duża część przekazanego przez WOŚP sprzętu albo się wyeksploatowała, albo stała się przestarzała ze względu na skok technologiczny.

W ubiegłorocznym 25. Finale, WOŚP zebrała 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 groszy. Pieniądze były przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Na zdjęciu: Prezes zarządu Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak podczas 26. Finału WOŚP

Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski