Słomiane ozdoby na choinkę to polska tradycja

Słomiane ozdoby na choinkę są zakorzenione w polskiej tradycji. Nasi przodkowie ubierali drzewko w ozdoby czerpane z natury – z sadu, lasu czy pola. Przede wszystkim korzystano ze słomy, która zawiera w sobie bardzo bogatą, głęboką treść – mówi etnograf Aldona Plucińska.

– Choinkowe ozdoby ze słomy to przede wszystkim znaki które symbolizują życie. Na pewno musi to być słońce, czyli gwiazda. Gwiazda o naturalnym kolorze, ale może być to słoma zabarwiona barwnikiem naturalnym, często kolorem czerwonym – zaznacza etnograf.

Bombka to z kolei nawiązanie do jabłka, które jest symbolem władzy, szczęścia i miłości.

– I także albo kolor naturalny, albo elementy czerwieni. W kulturach tradycyjnych kolor czerwony ma znaczenie zabezpieczające przed wszelkim złem – mówi Plucińska.

Film: PAP