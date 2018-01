Super Wektor 2017 dla premiera

Wektory – prestiżowe nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - trafiły w sobotę 13 stycznia do 12 laureatów – osobistości oraz instytucji, które w zeszłym roku osiągnęły szczególnie znaczące sukcesy lub zaważyły na rozwoju polskiej gospodarki. Super Wektora 2017 otrzymał premier Mateusz Morawiecki.

– Nagrody Wektorów trafiają do osób wybitnych – powiedział prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Tych, którzy wyjątkowo przysłużyli się polskiej gospodarce. Którzy swoją działalnością wyznaczyli godne naśladowania standardy albo wypracowali nowatorskie rozwiązania gospodarcze lub społeczne.

Super Wektora 2017 otrzymał premier Mateusz Morawiecki – za nakreślenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przekonanie do jej realizacji sił politycznych, a także oddanie w tym dokumencie należnego miejsca przedsiębiorcom.

– Mówi się, że nagroda przydaje laureatowi odpowiedzialności. Ja odczytuję to jako symbol, ale i jako zobowiązanie, by jeszcze lepiej wytyczać wektory polskiej gospodarki – powiedział premier odbierając statuetkę. – Gdybym miał określić, jaka cecha łączy kraje, które odniosły największy sukces gospodarczy, to jest to niewątpliwie bardzo bliska współpraca administracji publicznej z przedsiębiorcami.

Zaznaczył, że celami jego ekipy są silna gospodarka, silne społeczeństwo i silna Polska, która będzie mocno oddziaływać na arenie międzynarodowej.

– Płyniemy na jednej łódce – zwrócił się do przedsiębiorców. – Chcemy działać w waszym interesie. Ten Wektor nastawiony jest na silną polską gospodarkę.

Wektory 2017 otrzymali: Provident, Wojciech Faszczewski – prezes PEPEES, Igor Klaja – prezes OTCF, Krzysztof Domarecki – założyciel Selena FM, Norbert Rethmann, Rafał Holanowski – prezes Supra Brokers, Paweł Gos – prezes Exact Systems, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.



Wektorami na 25-lecie działalności uhonorowano Telewizję Polsat i spółkę LUX MED.

Fot. Pracodawcy RP