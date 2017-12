Święta Polaków w procentach

Ciągłe życie w biegu pod telefonem, stres w pracy, brak czasu dla bliskich – w świętach Bożego Narodzenia Polacy chcieli odnaleźć chwilę spokoju, nacieszyć się rodziną, wyjątkową atmosferą i prezentami – takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Spośród 1931 respondentów badania „Sztuka przeżywania i celebrowania świąt Bożego Narodzenia według Polaków”, 36 proc. najbardziej ceni w grudniowych świętach czas – kiedy się zatrzymujemy i zapominamy o szarej codzienności, a 34 proc. chwile spędzone z rodziną. Dla 18 proc. najważniejszy jest świąteczny nastrój.

Najpiękniejsze momenty, które chcemy celebrować podczas Bożego Narodzenia, to rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole (38 proc. deklaracji) i obdarowywanie się prezentami (26 proc. deklaracji). Ważne jest także łamanie się opłatkiem (15 proc. odpowiedzi) i wspólne śpiewanie kolęd (12 proc. odpowiedzi).

Mimo wszechobecnych w naszym życiu technologii, popularności mediów społecznościowych i niezastąpionej roli internetu, gdzie szukamy inspiracji na prezenty, potrawy i wystrój domu – w kwestii świąt Bożego Narodzenia Polacy są wciąż tradycjonalistami. Zdecydowanie tak świątecznym tradycjom – deklaruje 37 proc. zapytanych Polaków, raczej tak – mówi 24 proc., a 19 proc. zdradza, iż stara się obchodzić święta tradycyjnie. Z kolei 13 proc. respondentów łączy tradycję z nowoczesnością. Tylko 7 proc. deklaruje otwarcie, iż w kwestii świąt nie hołduje już tradycjom.

Z czym święta kojarzą się najbardziej Polakom? Spośród respondentów aż 37 proc. wskazuje na prezenty, 31 proc. na rodzinę przy wigilijnym stole, 17 proc. na choinkę, a 15 proc. ma konotacje religijne.

Jednym z kluczowych elementów świąt, co odzwierciedla przedświąteczna „gorączka zakupowa” jest obdarowywanie się upominkami. Tradycja zakupu prezentów praktycznie przejęła świąteczne finanse, na dobre wpisując się w kulturowe obyczaje. Nabywając upominki świąteczne dla bliskich, aż 34 proc. z nas chce, aby prezent spełniał marzenia bliskiej osoby. Dla 27 proc. ważna jest jego praktyczność, co często niestety nie odzwierciedla oczekiwań obdarowywanej osoby. Z kolei 20 proc. chce zaskoczyć bliską osobę upominkiem sprawiając jej niespodziankę, a 19 proc. deklaruje, że chciałoby, aby prezent pozwolił jej na ciekawe spędzenie czasu.

Jak wynika z badania „Sztuka przeżywania i celebrowania świąt Bożego Narodzenia według Polaków”, najbardziej cieszą nas upominki świąteczne, które pozwalają doświadczyć czegoś nowego, przeżyć jakąś przygodę – tak deklaruje 41 proc. respondentów. Dla 25 proc. najbardziej wartościowe są prezenty wykonane własnoręcznie przez darczyńcę, a 21 proc. największą przyjemność sprawiają bony i vouchery, które można samemu zrealizować.

Idąc z duchem czasów, coraz więcej osób podarowuje niematerialne prezenty, jak np. karty podarunkowe na jazdę gokartem, skok ze spadochronem, wizytę w Escape Room i inne atrakcje, które pozwolą bliskiej osobie doznać niezapomnianych emocji i na długo pozostają w pamięci.

– Prezenty w formie przeżyć dają szansę na spełnienie marzenia czy rozwijane pasji, na które nie mamy czasu bądź odwagi się zdecydować – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Średnio na prezent dla bliskiej osoby przeznaczamy od 100 do 200 zł – tak deklaruje 37 proc. zapytanych Polaków. Również sporo, bo aż 35 proc. respondentów przyznaje, że potrafi wydać na upominek dla kogoś bliskiego od 200 do 300 zł, a 17 proc. nawet powyżej 300 zł. Tylko 13 proc. zapytanych osób robi listę wymarzonych prezentów, które chciałoby otrzymać od najbliższych. Co trzeci zapytany przez serwis Prezentmarzeń zdradza, iż robił taką listę w dzieciństwie. Ponad 30 proc. mówi wprost, że nie chce przygotowywać takiej listy, ponieważ lubi niespodzianki.

Jak wynika z badania, obecnie święta Bożego Narodzenia są dla większości Polaków przede wszystkim okazją do spędzenia czasu z najbliższymi oraz możliwością obdarowania się prezentami. W sprawach związanych z celebracją świąt pozostajemy tradycjonalistami, ale w kwestii świątecznych upominków coraz częściej i chętniej szukamy nowych, alternatywnych pomysłów na obdarowanie bliskich.

(pm)

Na zdjęciu: Prezenty podczas wieczerzy wigilijnej u rodzin Bieleckich i Korowców w Szczecinie

Fot. PAP/Marcin Bielecki