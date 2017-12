Wigilia z politykiem?

Czy przy wigilijnym stole znalazłoby się miejsce dla któregoś z polityków? Z sondażu na panelu Ariadna dla WP wynika, że politycy mają na to marne szanse.

Najchętniej zasiedlibyśmy do stołu z prezydentem Dudą - wskazało go 20 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Paweł Kukiz - głos oddało na niego 12 proc. badanych. 11 proc. zaprosiłoby do stołu Donalda Tuska. 10 proc. badanych na wigilijna wieczerzę zaprosiłoby była premier Beatę Szydło. Premier Mateusz Morawiecki może liczyć na zaproszenie od 7 proc. ankietowanych. Na towarzystwo Jarosława kaczyńskiego wskazało zaledwie 5 proc. ankietowanych.

Aż 48 proc. respondentów stwierdziło, że nie chciałoby zasiąść do wigilijnego stołu z żadnym z wymienionych (szczegóły badania) polityków.

(wp)

Fot. Robert STACHNIK (arch.)