Wraca temat aborcji

Warszawa. Dwoma obywatelskimi projektami zmieniającymi prawo dotyczące aborcji – z których jeden zaostrza, a drugi liberalizuje obowiązujące przepisy – zajmie się Sejm na rozpoczynającym się w we wtorek posiedzeniu.

W środę o godz. 16.45 posłowie zajmą się projektem liberalizującym prawo aborcyjne przygotowanym przez komitet „Ratujmy Kobiety 2017”. Zakłada on m.in. prawo do przerywania ciąży do końca 12. tygodnia, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, darmową i łatwo dostępną antykoncepcję oraz przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Reguluje również stosowanie klauzuli sumienia przez ginekologów.

Następnie, ok godz. 19 zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zaostrzającego prawo aborcyjne przygotowanego przez komitet #ZatrzymajAborcję. Autorzy proponowanych zmian chcą zniesienia przesłanki zezwalającej na legalne przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

(pap)

Fot. Anna GNIAZDOWSKA (arch.)