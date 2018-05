Wszyscy oddali nagrody do Caritasu?

Sprawa oddania nagród jest zamknięta. Według mojej wiedzy wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego, przekazały środki do Caritasu - oświadczył szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk został zapytany w radiu RMF FM o sprawę przekazania nagród przez ministrów do Caritasu.

- Sprawa jest tak naprawdę zamknięta, dlatego że termin, który był wyznaczony, żeby podjąć tę decyzję i ewentualnie przekazać te środki do Caritasu, minął - powiedział szef KPRM. - Jestem przekonany, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy ministrowie, wiceministrowie, którzy otrzymali te nagrody, dostosowali się do wytycznych kierownictwa partii i je przekazali.

Na pytanie, czy ktoś sprawdza stan przekazania nagród, odparł: "Była to decyzja władz partyjnych - rząd do tego nic nie ma".

- Według mojej wiedzy - która jest wiedzą niepełną i nieszczegółową - wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego przekazały te środki na Caritas - wskazał Dworczyk.

Według szefa Kancelarii Premiera, w sprawie zwrotu nagród, będzie oświadczenie rzecznika PiS Beaty Mazurek.

We wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski oświadczył, że kierownictwo PiS podejmie szczegółowe decyzje ws. wyciągnięcia konsekwencji wobec ministrów, którzy nie oddadzą swoich nagród, po dokładnym zapoznaniu się z danymi.

W lutym, w odpowiedzi na interpelację Krzysztofa Brejzy (PO), przedstawiono tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów w wysokości od 65 tys. zł do ponad 80 tys. zł rocznie; 12 ministrów w KPRM od blisko 37 tys. do prawie 60 tys. zł rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 zł). Informacja wywołała oburzenie m.in. opozycji, która wielokrotnie apelowała do rządzących o zwrot.

