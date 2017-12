Życzenia od prezydenckiej pary

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda z okazji Bożego Narodzenia życzą wszystkim Polakom – w kraju i za granicą – radości płynącej ze wspólnego świętowania. Prezydencka para życzy wiele serdeczności przy łamaniu się opłatkiem i rodzinnej atmosfery przy wigilijnej wieczerzy.

"W ten zimowy wieczór spotykamy się w naszych domach, by cieszyć się nadzieją, jaką daje nowina, że w Betlejem narodziło się Dzieciątko Jezus. W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy, odnawia rodzinne więzi, przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar. Bądźmy razem! Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok.

To czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca. Niech więc życzliwość połączy dziś wszystkich ludzi dobrej woli. Pamiętajmy o tych, którzy szczególnie potrzebują naszej obecności i pomocy.

Wszystkim Państwu życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i zrealizowania planów. Niech w Państwa domach goszczą radość i pokój.

Życzymy pięknych, spędzonych razem z bliskimi, Świąt Bożego Narodzenia!

A nadchodzący rok, w którym świętować będziemy Stulecie Odzyskania Niepodległości, niech będzie też czasem starań dla naszej wspólnej Ojczyzny – Rzeczypospolitej, czasem refleksji nad sprawami dla niej najważniejszymi" - takie życzenia zamieściła prezydencka para na www.prezydent.pl

Fot. i film: Kancelaria Prezydenta RP