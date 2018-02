Depresja do 2020 roku będzie jedną z najczęstszych chorób

23 lutego przypada Dzień Depresji. Choroba tak jest w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według prognoz do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym.

Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Depresja jest najczęściej diagnozowana w wieku 20-40 lat.

Ekonomiczne koszty leczenia depresji w Polsce wahają się między 1-2,6 mld złotych (badania IZWOZ, 2014). W całej Europie jest to około 170 mld euro (dane WHO, 2014). W ciągu dwóch lat liczba sprzedanych opakowań leków antydepresyjnych wzrosła o 2 miliony. W 2017 roku Polacy przeznaczyli na leki antydepresyjne aż 346,2 mln złotych (badania IQVIA).

Najczęstsze objawy depresji:

- uczucie smutku i przygnębienia, płaczliwość,

- zwiększenie lub zmniejszenie apetytu,

- trudności w koncentracji,

- dolegliwości bólowe, które nie reagują na normalne leczenie,

- bezsenność,

- myśli samobójcze.

W 2016 roku w Polsce dokonano około 5,5 tysiąca samobójstw. Znacznie częściej samobójstwa popełniają mężczyźni (4638 vs. 767).

Źródło: NewsrmTV