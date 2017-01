Opinie czytelników kuriera

– W 1974 r. otrzymałem przydział mieszkania z miasta. Pierwsze pytanie, jakie skierowałem do administracji, było związane z ogrzewaniem. Powiedziano mi, że na razie są to piece, ale niebawem niemal całe centrum Szczecina będzie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest rok 2017, a kominy kamienic śródmieścia kopcą jak kopciły 40 lat temu. Czyje to zaniedbanie, że powietrze mamy coraz gorsze – lokatorów czy naszej władzy, która serwuje nam w mieście fontanny, zamiast spełnić pilne potrzeby szczecinian?