Duże sieci handlowe zrobią wszystko, żeby handel przeniósł się na inne dni

Myślę, że te duże sieci handlowe zrobią wszystko, nawet z obniżaniem cen, żeby handel przeniósł się na inne dni: na sobotę, na piątek – powiedział główny analityk Xelion, Piotr Kuczyński.

Analityk odniósł się w ten sposób do ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która zaczęła obowiązywać. 11 marca była pierwsza niedziela, kiedy nie mogliśmy zrobić zakupów w większości sklepów.

– Mówi się o dużych zwolnieniach, które będą miały miejsce. Ja nie bardzo w to wierzę – powiedział Kuczyński. W jego ocenie "jak zwykle przedsiębiorcy przesadzają w jedną stronę, związkowcy w drugą stronę". Zdaniem analityka "okaże się zapewne, że dużych zwolnień wcale nie będzie, szczególnie że mówi się o tym i już wiadomo, że tak to będzie wyglądało, że bardzo wzrośnie sprzedaż w sobotę i w piątek, jak również w poniedziałek".

Kuczyński podkreślił, że do obsługi kas trzeba będzie wtedy dużo więcej osób.

– Ja jeżdżę skoro świt w sobotę, to co czwarta, piąta kasa jest obsadzona. Teraz na pewno wszystkie będą obsadzone – powiedział. Analityk nawiązał także do europejskich rozwiązań dot. zakazu handlu w niedzielę.

– W wielu krajach jest to już tradycja, tak jak w Niemczech – powiedział i zaznaczył, że "to jest bogaty kraj, tam ludzie przyzwyczaili się do tego i z tym problemu specjalnie nie ma". Z kolei – jak przypomniał – na Węgrzech z ograniczenia handlu w niedzielę się wycofano. Wskazał: "Przede wszystkim niekoniecznie w niedziele ludzie kupują środki spożywcze. Często to robią w sobotę, poniedziałek, w piątek. W niedzielę często chodzą po tak zwanych galeriach i oglądają, robią sobie z tego pewnego rodzaju odpoczynek".

– Myślę, że te duże sieci handlowe zrobią wszystko, nawet z obniżaniem cen, żeby handel przeniósł się na inne dni, na sobotę, na piątek – podsumował analityk.Kolejna niedziela z dozwolonym handlem przypada 25 marca. Jednak w kwietniu, w związku z Wielkanocą, tylko jedna niedziela będzie handlowa – 29 kwietnia.

Z kolei w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie Polacy będą mogli udać się na zakupy w pierwsze i ostatnie niedziele tych miesięcy – 6 i 27 maja, 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada. W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę – 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.

(pap)

Film: PAP

Fot. Dariusz Gorajski