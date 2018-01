Grób Nieznanego Żołnierza pod prawną ochroną

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uzyskał pełnię ochrony prawnej jako grób wojenny.

To najważniejsze miejsce pamięci narodowej w naszym kraju stało się formalnie grobem wojennym, po wpisaniu go przez wojewodę mazowieckiego do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych województwa, na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Grób Nieznanego Żołnierza uzyskał i utrwalał swoje znaczenie dla polskiej tożsamości i pamięci historycznej od 1925 roku, gdy pod płytą z napisem „TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ" zostały w nim złożone prochy nieznanego żołnierza ekshumowane z Cmentarza Orląt Lwowskich.

Po Powstaniu Warszawskim Niemcy wysadzili w powietrze Pałac Saski. Ocalał tylko środkowy fragment jego kolumnady, w której znajdował się Grób, i która do dzisiaj jest jedynym śladem istnienia tego obiektu i jednocześnie wyjątkowo dramatyczną pamiątką historii Warszawy i Polski. Grób Nieznanego Żołnierza odbudowano, a uroczystość jego odsłonięcia odbyła się 8 maja 1946 r.

To wyjątkowe miejsce pamięci i zabytek – miejsce najważniejszych uroczystości o charakterze państwowym, mimo że było otoczone opieką władz miasta i Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, które dbało o właściwą oprawę odbywających przy nim uroczystości oraz zapewniało honorową, całodobową wartę, nie korzystało dotąd z pełni ochrony i opieki państwa, jaka przysługuje grobom wojennym.

Dzięki staraniom ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Grób Nieznanego żołnierza uzyskał najwyższą – przewidzianą dla miejsc spoczynku osób poległych w toku działań wojennych – rangę grobu wojennego i ochronę prawną wynikającą z przepisów jednej z najstarszych – wciąż obowiązującej i efektywnie wykonywanej - ustaw (z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych).

(min)

Fot. Danuta Matloch/www.mkidn.gov.pl