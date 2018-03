Krystyny świętowały

Kilkaset Krystyn z całej Polski i zagranicy świętowało we wtorek 13 marca swoje imieniny w Olsztynie. Ogólnopolski zjazd pań noszących to imię odbywa się już po raz dwudziesty pierwszy, co roku w innym mieście. Z publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji statystyk imion nadanych dzieciom w Polsce wynika, że w 2017 roku imię Krystyna otrzymało 114 dziewczynek. Oznacza to, że pod względem popularności znalazło się ono na 126. pozycji.

(pap)

Fot. PAP/Tomasz Waszczuk