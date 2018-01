System Cepik 2.0 wymaga jeszcze kilkudziesięciu mln zł nakładów - poinformował podczas posiedzenia sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji.

- Z racji pewnych dodatkowych prac, które będą musiały być teraz prowadzone zakładamy, że kolejne kilkadziesiąt milionów trzeba będzie w system dodatkowo włożyć. Będziemy starać się tę kwotę minimalizować - powiedział Okoński.

Przypomniał, że umowa na realizację systemu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki opiewała na 150 mln zł.

- Po kolejnych aneksach w tym momencie jest to kwota 150 mln zł plus infrastruktura jeszcze do tego. W sumie jest to koszt pomiędzy 200 a 300 mln zł. To jest sumaryczny koszt - dodał.

(pap)

Fot. arch.